Pelé ancora in ospedale: problemi alle vie urinarie, il bollettino medico (Di martedì 22 febbraio 2022) Pelé si trova ancora ricoverato in ospedale, l’ex calciatore brasiliano è reduce da un’operazione per un tumore al colon: la degenza è stata prolungata a causa di un’infezione alle vie urinarie. E’ stato pubblicato un bollettino medico diffuso dall’Albert Einstein Hospital per aggiornare sulle condizioni di salute di Pelé: “durante la sua degenza sono stati eseguiti esami di routine, che hanno indicato la presenza di un’infezione urinaria, fatto che ha prolungato la degenza del paziente in ospedale”, ha comunicato la clinica. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022)si trovaricoverato in, l’ex calciatore brasiliano è reduce da un’operazione per un tumore al colon: la degenza è stata prolungata a causa di un’infezionevie. E’ stato pubblicato undiffuso dall’Albert Einstein Hospital per aggiornare sulle condizioni di salute di: “durante la sua degenza sono stati eseguiti esami di routine, che hanno indicato la presenza di un’infezione urinaria, fatto che ha prolungato la degenza del paziente in”, ha comunicato la clinica. L'articolo CalcioWeb.

