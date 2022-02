Maria Monsè contro le donne del GFVip 6 | “Una più falsa dell’altra”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 febbraio 2022) Intervenuta a Mattino 5, puntata trasmessa su Canale 5 martedì 22 febbraio,ha sparato a zero sul parterre femminile del Grande Fratello Vip 6. La diretta interessata ha spiegato che, secondo lei, sono tutte delle grandissime false.senza freni Martedì 22 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Durante la puntata sono stati commentati i momenti salienti della 43^ puntata del Grande Fratello Vip 6. Tra gli ospiti pronti a commentare, c’è stata anche. La 48enne ha partecipato al reality show, ma dopo essere finita in nomination è stata subito eliminata. Nel corso di una clip, in cui Katia Ricciarelli ha attaccato duramente Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, l’ex gieffinaha ...