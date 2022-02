Mahmood e Blanco nudi sulla copertina di Vanity Fair Non con i “Brividi” ma con le colombe addosso

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sono, con due. Cosìdi. Scatti realizzati da Luigi & Iango che il direttore Simone Marchetti spiega così: “Li abbiamo ritratti cosi perché le loro storie sono come una pagina bianca, piena di tatuaggi e di sogni, di giovinezza, qualcosa di cosi forte da scuoterci tutti», scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale. Il Paese reale ha bisogno di questo. Di visioni. Di sogni. Di liberta. Di qualcuno che abbia il coraggio di farci capire quello che ancora non sappiamo di dover capire“. Le possibili interpretazioni dellesono molte, alcune attingono dalla tradizione egizia, altre dalle scritture bibliche. Secondo quanto conferma uno studio pubblicato ...

il suo brano ' Ovunque sarai ' è stato il brano più ascoltato dopo il brano 'Brividi' dei vincitori di Sanremo. Sempre al Corriere spiega che il suo rapporto con la musica non si ... (Adnkronos) - "Non guardo la tv, non ho visto neanche il Festival di Sanremo... ma certo che avere due artisti italiani, la coppia Mahmood & Blanco e Achille Lauro, all'Eurovision Song Contest, è ...