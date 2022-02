M5S: “No alla soppressione Frecciarossa 5,15 su linea Salerno-Roma” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Nelle scorse ore abbiamo raccolto le sollecitazioni di molti pendolari preoccupati per l’impossibilità di prenotare i biglietti online a partire dal mese di Aprile. Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.20 non dovrà essere soppresso. La corsa delle 5.20 è in assoluto la più gettonata e consente a decine di insegnanti e ai tantissimi impiegati che operano nella capitale di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro in perfetto orario. Cancellarla comporterebbe disagi nei confronti di decine centinaia di cittadini della provincia di Salerno”. Lo denunciano la senatrice del Movimento5 stelle Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano. “Questa soppressione, apporterà inevitabili ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale, e ci lascia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Nelle scorse ore abbiamo raccolto le sollecitazioni di molti pendolari preoccupati per l’impossibilità di prenotare i biglietti online a partire dal mese di Aprile. Il trenodelle 5.20 non dovrà essere soppresso. La corsa delle 5.20 è in assoluto la più gettonata e consente a decine di insegnanti e ai tantissimi impiegati che operano nella capitale di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro in perfetto orario. Cancellarla comporterebbe disagi nei confronti di decine centinaia di cittadini della provincia di”. Lo denunciano la senatrice del Movimento5 stelle Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano. “Questa, apporterà inevitabili ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale, e ci lascia ...

Advertising

galeazzobignami : Proposta alla Camera di eliminare il #greenpass (che già non dovrebbe esistere) dal 31 marzo. Hanno votato: a favor… - fattoquotidiano : Il Senato salva Carlo Giovanardi dal processo: era accusato di pressioni in favore di aziende vicine alla ‘ndranghe… - FrancescoLollo1 : Prima Di Maio e il M5S dicevano no alla direttiva europea #Bolkestein, oggi sono succubi dei diktat Ue. La dimostra… - Riccardo_criait : RT @galeazzobignami: Proposta alla Camera di eliminare il #greenpass (che già non dovrebbe esistere) dal 31 marzo. Hanno votato: a favore @… - anteprima24 : ** #M5S: 'No alla soppressione #Frecciarossa 5,15 su linea ##Salerno-Roma' ** -