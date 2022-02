LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la cronometro, Bissegger al comando. Ganna parte alle 12.34 (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Discreta frazione di Dario Cataldo, decimo a 41” da Bissegger. 12.16 João Almeida (UAE) è sul tracciato. Il portoghese si gioca i gradi di capitano con Tadej Pogacar. 12.13 Quattordicesimo a +46” Bardet, buona prova di Milan che accusa gli sforzi nel finale: quinto a +32” 12.10 Dopo la linea del traguardo comanda Bissegger (9’43”) davanti a Bjerg (+24”) e Vlasov (+25”). Al via Dario Cataldo (Trek). 12.07 13” il ritardo di Bardet dopo 4,5 km. Milan paga solo 5”! 12.04 Partito Romain Bardet! E adesso tocca a Jonathan Milan che ha le carte in regola per distinguersi. 12.01 Pello Bilbao ha concluso le sua fatiche issandosi in settima posizione. 40” il distacco dalla testa. 11.58 Quarto a 28” Neilson Powless. La media del leader provvisorio Stefan Bissegger è ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Discreta frazione di Dario Cataldo, decimo a 41” da. 12.16 João Almeida (UAE) è sul tracciato. Il portoghese si gioca i gradi di capitano con Tadej Pogacar. 12.13 Quattordicesimo a +46” Bardet, buona prova di Milan che accusa gli sforzi nel finale: quinto a +32” 12.10 Dopo la linea del traguardo comanda(9’43”) davanti a Bjerg (+24”) e Vlasov (+25”). Al via Dario Cataldo (Trek). 12.07 13” il ritardo di Bardet dopo 4,5 km. Milan paga solo 5”! 12.04 Partito Romain Bardet! E adesso tocca a Jonathan Milan che ha le carte in regola per distinguersi. 12.01 Pello Bilbao ha concluso le sua fatiche issandosi in settima posizione. 40” il distacco dalla testa. 11.58 Quarto a 28” Neilson Powless. La media del leader provvisorio Stefanè ...

Advertising

afisehakidanu : RT @Kuflomeye: Qual’è il ruolo di @Leonardo_live, partecipato da @MFE_GOV nei bombardamenti in #Tigray, sapendo che esportano gran parte de… - infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cavendish resiste alla rimonta di Philipsen e fa sua la volata! - infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna sfida Pogacar a cronometro! - AdaneZeni : RT @Kuflomeye: Qual’è il ruolo di @Leonardo_live, partecipato da @MFE_GOV nei bombardamenti in #Tigray, sapendo che esportano gran parte de… -