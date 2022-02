La regina che interpreta le “sfigate”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 22 febbraio 2022) di Daniele Iannone In occasione della rappresentazione teatrale dell’opera “Le Signorine” al teatro Delle Arti di Salerno, una delle due attrici protagoniste, la celeberrima Giuliana De Sio, ha accettato generosamente di lasciarsi intervistare dagli studenti di tre classi degli Istituti scolastici “Francesco Severi” e “Torquato Tasso”, poco prima della messa in scena. Le domande hanno inizialmente riguardato la commedia che è stata successivamente rappresentata, il racconto di due sorelle molto diverse tra loro. L’una, la maggiore, a detta della “signorina” De Sio “un’anziana bambina, avara di sentimenti, che spesso piange e sbraita come un’infante”, e l’altra, la minore, prigioniera dell’accidia della sorella maggiore. Per giunta l’attrice ha definito con tono ironico l’opera come “la tragedia di due non vaccinate”, avendo le nostre protagoniste contratto la poliomielite conseguente ...