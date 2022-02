Juventus, occasione persa: Vlahovic incanta in Champions, ma è pari anche col Villarreal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arriva il terzo 1-1 di fila per la Juventus, il segno X anche in Champions dove però siamo già nell’eliminazione diretta e ogni dettaglio può contare. Arriva nel segno di Vlahovic, oggi al debutto nella coppa più prestigiosa, e capace di segnare il suo primo gol dopo appena trentadue secondi, entrando nella storia dalla porta principale come marcatura più rapida per un debuttante nella competizione. Aveva tanta pressione addosso, decide di zittire tutti (anche con l’esultanza) con un pezzo di bravura. Che però non basta per tornare alla vittoria, visto che il Villarreal ha il grande merito di restare pienamente in partita e di sfruttare il grave errore di Rabiot e in generale una Juve stanca, spenta e disattenta in un secondo tempo deludente che ha fatto da contraltare a una prima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arriva il terzo 1-1 di fila per la, il segno Xindove però siamo già nell’eliminazione diretta e ogni dettaglio può contare. Arriva nel segno di, oggi al debutto nella coppa più prestigiosa, e capace di segnare il suo primo gol dopo appena trentadue secondi, entrando nella storia dalla porta principale come marcatura più rapida per un debuttante nella competizione. Aveva tanta pressione addosso, decide di zittire tutti (con l’esultanza) con un pezzo di bravura. Che però non basta per tornare alla vittoria, visto che ilha il grande merito di restare pienamente in partita e di sfruttare il grave errore di Rabiot e in generale una Juve stanca, spenta e disattenta in un secondo tempo deludente che ha fatto da contraltare a una prima ...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Bernardeschi ancora a parte: verso un altro forfait in occasione del derby, prova a mettere nel mirino la convoc… - StefanoMangia : VILLAREAL - JUVENTUS 1 A 1 IIII STESSO COPIONE E OCCASIONE SPRECATA - sportface2016 : #Juventus, occasione persa: #Vlahovic incanta in #Champions, ma è pari anche col #Villarreal - BroginiAlessio : Altra partita negativa della #Juventus. É una noia mortale veder 'giocare' questa squadra. Hanno preso #Vlahovic n… - GIOVANNIPOLLIN2 : Mi auguro che sia i calciatori sia i tifosi guardino a questi Ottavi contro il Villareal come una bella occasione p… -