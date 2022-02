Indagine sul volto inedito del partito (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il centenario del Pci ha rappresentato un’occasione per tornare a fare dei bilanci sulla storia del partito. Un contributo importante è venuto dalla Fondazione Gramsci, che già nel 2020 aveva avviato un lavoro collettivo di riflessione poi culminato nella pubblicazione di un volume curato da Silvio Pons, Il comunismo italiano nella storia del Novecento (Viella, pp. 664, euro 49). Il libro raccoglie una trentina di saggi che ripercorrono la storia del Pci. Gli autori appartengono a diverse generazioni, compresa quella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il centenario del Pci ha rappresentato un’occasione per tornare a fare dei bilanci sulla storia del. Un contributo importante è venuto dalla Fondazione Gramsci, che già nel 2020 aveva avviato un lavoro collettivo di riflessione poi culminato nella pubblicazione di un volume curato da Silvio Pons, Il comunismo italiano nella storia del Novecento (Viella, pp. 664, euro 49). Il libro raccoglie una trentina di saggi che ripercorrono la storia del Pci. Gli autori appartengono a diverse generazioni, compresa quella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

petergomezblog : Attilio Fontana, archiviata l’indagine per evasione fiscale sul suo conto a Lugano: la Svizzera non ha risposto all… - giovcusumano : RT @petergomezblog: Attilio Fontana, archiviata l’indagine per evasione fiscale sul suo conto a Lugano: la Svizzera non ha risposto alla ro… - Radiopescara : Il gip ha archiviato l'indagine sul governatore Attilio Fontana per il conto in Svizzera - Leonida62 : RT @DD_Forum: Utilizzando i dati campionari dell’Indagine sui Bilanci delle Famiglie della Banca d’Italia (2016) @MorelliSal ha stimato che… - Rodica17957578 : RT @petergomezblog: Attilio Fontana, archiviata l’indagine per evasione fiscale sul suo conto a Lugano: la Svizzera non ha risposto alla ro… -