(Di martedì 22 febbraio 2022) Unè mortotra une un suv nei pressi del cantiere sulla strada della Torre, in località Vada, nel comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. L’uomo era impegnato nella costruzione di una rotatoria. Nell’impatto èferito anche un collega, finito sotto il mezzo pesante e poi soccorso: ha riportato traumi multipli ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato all’ospedale di Cecina. Qui è stata anche accompagnata sotto choc e lievemente ferita anche un’anziana, rimasta coinvolta nell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il suv si è scontrato con una vettura ed finito fuori controllo, investendo gli operai: ilcontro ilfermo nel ...

Advertising

fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, morto pescatore 57enne in Calabria: è rimasto incastrato nei cavi di un macchinario - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, muore operaio 55enne: è rimasto schiacciato tra un suv e un camion - calabrianewsit : Sicurezza sul lavoro, Catia Pulice (Al Business): Incidenti sui luoghi di lavoro sono aumentati in modo esponenzial… - benzinazero : @ramella_f L'industria dell'auto è un enorme investitore pubblicitario ed è la più sindacalizzata del mondo. La pub… - news_mondo_h24 : Incidente sul lavoro nel Livornese, operaio travolto e ucciso da un Suv -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti sul

... che non solo aumenta la sicurezza di conducenti e pedoni ma ha anche un impattotraffico e ... i veicoli leggeranno la presenza dio incendi lungo il percorso attraverso la sensoristica a ...... capacità di depurazione e verde (Istat) e tasso di motorizzazione edstradali (ACI e ACI ...//www.arpa.marche.it/temi - ambientali/aria ), delle 17 centraline fisse posizionateterritorio ...Firenze, 22 febbraio 2022 - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio sull'Autostrada del Sole A1. Sono rimasti coinvolti un'auto e un camion che trasportava cemento in polvere. Il mezzo pesante ...“I tifosi del Napoli si sono rifiutati di salire sui bus – ha riferito – a quel punto si è ritenuto di non usare la forza anche per non acuire la situazione, costringendoli a salire. Non hanno creato ...