Incidente a Cisterna, investito un ciclista: traffico paralizzato (Di martedì 22 febbraio 2022) traffico paralizzato a Cisterna di Latina a causa di un brutto Incidente avvenuto su via Monti Lepini. Un ciclista è stato preso in pieno da un'auto all'incrocio con via Carlo Rosselli, all'altezza del centro commerciale La Grangia. ciclista investito a Cisterna La persona investita è un ragazzo di 21 anni residente a Cisterna. Fortunatamente il ciclista non è in pericolo di vita, sarebbe rimasto ferito in maniera lieve. Alla guida dell'auto, invece, c'era un uomo di 74 anni, rimasto illeso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Cisterna. Il traffico è stato deviato all'interno del parcheggio del centro commerciale. Si registrano lunghe code sia su via Monti Lepini, in entrambe ...

