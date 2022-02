Il gip ha archiviato l'indagine sul governatore Attilio Fontana per il conto in Svizzera (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Il gip di Milano Natalia Imarisio ha archiviato l'indagine nata da quella principale sul cosiddetto caso Camici per cui il presidente lombardo Attilio Fontana era stato indagato nella primavera 2021 per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure del 2015. Il giudice ha accolto l'istanza firmata dai pm Carlo Scalas e Paolo Filippini con il visto dell'aggiunto Maurizio Romanelli. Le indagini riguardavano l'origine di una provvista di 5,3 milioni di euro detenuti su un conto svizzero a Lugano e ‘scudati' sette anni fa dal governatore lombardo alla morte della madre. Per aver un quadro più chiaro i magistrati avevano inoltrato una rogatoria in Svizzera al fine di ottenere tutta la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure ... Leggi su agi (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Il gip di Milano Natalia Imarisio hal'nata da quella principale sul cosiddetto caso Camici per cui il presidente lombardoera stato indagato nella primavera 2021 per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure del 2015. Il giudice ha accolto l'istanza firmata dai pm Carlo Scalas e Paolo Filippini con il visto dell'aggiunto Maurizio Romanelli. Le indagini riguardavano l'origine di una provvista di 5,3 milioni di euro detenuti su unsvizzero a Lugano e ‘scudati' sette anni fa dallombardo alla morte della madre. Per aver un quadro più chiaro i magistrati avevano inoltrato una rogatoria inal fine di ottenere tutta la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure ...

Advertising

tanzmax : Il gip ha archiviato l'indagine sul fontana per il conto in Svizzera - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il gip di Milano Natalia Imarisio, su richiesta dei pm, ha archiviato l'inchiesta in cui il governatore lombardo Attilio… - ParliamoDiNews : il gip di milano natalia imarisio ha archiviato l’inchiesta su attilio fontana - Cronache #milano #natalia… - SecolodItalia1 : Fontana archiviato dal gip su richiesta della Procura per i soldi in Svizzera - giap87625642 : RT @CommentoRimosso: Il Gip ha archiviato l'inchiesta in cui il governatore lombardo Attilio #Fontana era indagato per autoriciclaggio e fa… -