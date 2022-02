Gf Vip 6 | Soleil Sorge e Katia Ricciarelli tifano per Jessica Selassié e Barù | “Lei è proprio perfetta | magari a lui capitasse una così!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 febbraio 2022) La quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip ha visto al centro dell’attenzione ancora una volta il triangolo artistico formato da Alex Belli, Delia Duran e. La festa di sabato sera culminata con un bacio h0t fra le due donne ha fatto volare gli stracci fra i Vipponi. Tuttavia non è stato solo l’amore libero di Belli a tenere banco nel corso della diretta. I riflettori sono stati puntati anche su un’altra coppia che sta tenendo alto l’interesse dello spettatore: quella formata da. Sebbene il nobile abbia più volte dichiarato di non volere storie all’interno della Casa e di vedere la princess come un’amica, qualcosa sta cambiando.si è dimostrato più affettuoso nei confronti die la cosa non è passata inosservata ...