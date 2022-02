Crisi Ucraina | l’Onu | «Il rischio di una guerra è reale» Due morti e 12 feriti nei bombardamenti a est

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimir Putin ha ordinato l’entrata delle truppe nelle due regioni separatiste dell’orientale dopo aver riconosciuto la loro indipendenza. Si moltiplicano le segnalazioni di carri armati e militari che si sposta attraverso la città di Donetsk controllata dai separatisti dopo la firma di un accordo che prevede lo stabilimento di basi militari nella zona. Mentre si segnalano duee dodiciai confini. Nel decreto firmato in diretta tv Putin si è impegnato a mantenere la pace nella regione. In un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che ulteriori azioni da parte della Russia “dipendono da come il mondo reagisce”.ha deplorato la scelta della Russia e ha fatto sapere che ildi un grande conflitto adesso è ...

... nel Donbass dell', affossa le speranze che si possa trovare una soluzione diplomatica alladell'. Putin ha ordinato anche l'invio di forze russe nell'area. In un lungo intervento ...Ora che laha avuto una svolta drammatica, i rischi per chi resta inaumentano. 'La situazione ci preoccupa molto', sottolineava Di Maio poche ore prima che Putin decidesse di ...Nel frattempo Palazzo Chigi sceglie il silenzio e Draghi fa sapere di seguire costantemente l'evoluzione della crisi ucraina. L'impressione è che la diplomazia sia stata rapidamente scavalcata dai ...Dal ministro Di Maio un nuovo appello agli italiani: «Andate via ...