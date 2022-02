Crisi Inter, tutti i dubbi di Inzaghi: Lautaro scomparso e Dzeko in calo (Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO " C'era un' Inter che ha chiuso volando il 2021. E c'è un'Inter che ha cominciato il 2022 con il freno a mano tirato. Certi numeri sono inequivocabili. Ma sono anche dati freddi, che non ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO " C'era un'che ha chiuso volando il 2021. E c'è un'che ha cominciato il 2022 con il freno a mano tirato. Certi numeri sono inequivocabili. Ma sono anche dati freddi, che non ...

Advertising

AlexFerragosti : @cippiriddu Buona crisi Inter a tutti. Oggi: Inzaghi vizia i giocatori (droga? Gioco d'azzardo? Dolci? Playstation?… - sportli26181512 : Crisi #Inter, tutti i dubbi di #Inzaghi: Lautaro scomparso e Dzeko in calo: Nulla è compromesso per la squadra di… - TitoZazzarini : @emycolax La crisi dell'Inter non è in un solo risultato, ma nei punti persi ultimamente I giornali devono scrivere… - miciomannaro : Mi confermate che adesso che nessuna tra #Juve #Milan #Napoli #Lazio #Atalanta #Roma ha vinto, comunque l'unica in #crisi è #Inter ?? - levrierog : RT @RaffoSarnataro: Ieri mancavano solo Lobotka, Anguissa, Lozano, Politano, Insigne e poi Di Lorenzo, senza dimenticare Fabian e Osimhen a… -