Benevento-Como: probabili formazioni e in tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Gara valida per la 25esima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22. La vittoria ottenuta contro il Cittadella ha consentito ai sanniti di uscire dalla crisi di risultati nel quale erano piombati. L’obiettivo è rimanere costantemente in zona playoff. I lariani, invece, sono in una posizione di classifica tranquilla con la salvezza sempre più a portata di mano. Benevento-Como si giocherà mercoledì 23 febbraio alle ore 18.30 presso lo stadio Vigorito. Benevento-Como: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Solito 4-3-3 per i padroni di casa con Paleari tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Letizia a destra, Foulon a sinistra, Glick e Barba al centro. A centrocampo, Acampora, Ionita e Petriccione. In attacco, spazio al tridente formato da Insigne, Tello e Forte. 4-4-2 per mister Gattuso che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Gara valida per la 25esima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22. La vittoria ottenuta contro il Cittadella ha consentito ai sanniti di uscire dalla crisi di risultati nel quale erano piombati. L’obiettivo è rimanere costantemente in zona playoff. I lariani, invece, sono in una posizione di classifica tranquilla con la salvezza sempre più a portata di mano.si giocherà mercoledì 23 febbraio alle ore 18.30 presso lo stadio Vigorito.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Solito 4-3-3 per i padroni di casa con Paleari tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Letizia a destra, Foulon a sinistra, Glick e Barba al centro. A centrocampo, Acampora, Ionita e Petriccione. In attacco, spazio al tridente formato da Insigne, Tello e Forte. 4-4-2 per mister Gattuso che ...

Advertising

IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Lapadula reintegrato in rosa, a disposizione per il Como - TweetinMichelle : RT @anteprima24: ** ##Benevento-#Como, per i #Bookmaker è una sfida da 'under' ** - zazoomblog : Benevento-Como per i bookmaker è una sfida da ‘under’ - #Benevento-Como #bookmaker #sfida - anteprima24 : ** ##Benevento-#Como, per i #Bookmaker è una sfida da 'under' ** - Max_Mogavero : #Benevento, in ritiro c’è anche Lapadula: punta a esserci col #Como, ora palla a Caserta #serieb… -