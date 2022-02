Auto travolge operai in cantiere, Marco muore sul colpo. Ferito un collega 30enne (Di martedì 22 febbraio 2022) Terribile incidente stradale oggi a Rosignano Marittimo, un operaio di 55 anni Marco Cecchi è morto , tra Torre e via Belvedere in località Vada mentre stava realizzando con un collega una nuova rotatoria stradale. A quanto si apprende Marco Cecchi è morto schiacciato contro il camion della ditta dopo essere stato travolto da un suv. Nell’incidente è rimasto Ferito anche un operaio trentenne. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il suv si sia scontrato con una vettura, sbandando e investendo gli operai. Trasportata in codice giallo in ospedale una donna di 75 anni che si trovava alla guida di uno dei mezzi coinvolti. Il presidente della Provincia di Livorno, Marida Bessi, esprime in una nota profondo cordoglio per l’operaio deceduto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Terribile incidente stradale oggi a Rosignano Marittimo, uno di 55 anniCecchi è morto , tra Torre e via Belvedere in località Vada mentre stava realizzando con ununa nuova rotatoria stradale. A quanto si apprendeCecchi è morto schiacciato contro il camion della ditta dopo essere stato travolto da un suv. Nell’incidente è rimastoanche uno trentenne. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il suv si sia scontrato con una vettura, sbandando e investendo gli. Trasportata in codice giallo in ospedale una donna di 75 anni che si trovava alla guida di uno dei mezzi coinvolti. Il presidente della Provincia di Livorno, Marida Bessi, esprime in una nota profondo cordoglio per l’o deceduto ...

