ATP Dubai 2022: dove vedere Sinner-Murray in TV e in streaming (Di martedì 22 febbraio 2022) Domani, mercoledì 23 febbraio, si disputerà il match Sinner-Murray, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Dubai 2022. L’altoatesino arriva alla sfida contro l’ex numero uno del mondo dopo essere stato a un passo dall’eliminazione contro Davidovich Fokina al primo turno. Con una prova di carattere lodevole, Jannick ha annullato tre match point all’avversario quando nel secondo set era davanti 6-3 al tie-break, dopo aver perso il primo set 6-4 (decisivo l’unico break concesso allo spagnolo nel decimo game). Nel terzo set non c’è stata più storia, con l’azzurro che ha convertito il secondo match point dopo aver visto il baratro appena 40 minuti prima. Di seguito le informazioni principali su dove vedere Sinner-Murray, ottavo di finale dell’ATP 500 di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Domani, mercoledì 23 febbraio, si disputerà il match, valido per gli ottavi di finale dell’ATP. L’altoatesino arriva alla sfida contro l’ex numero uno del mondo dopo essere stato a un passo dall’eliminazione contro Davidovich Fokina al primo turno. Con una prova di carattere lodevole, Jannick ha annullato tre match point all’avversario quando nel secondo set era davanti 6-3 al tie-break, dopo aver perso il primo set 6-4 (decisivo l’unico break concesso allo spagnolo nel decimo game). Nel terzo set non c’è stata più storia, con l’azzurro che ha convertito il secondo match point dopo aver visto il baratro appena 40 minuti prima. Di seguito le informazioni principali su, ottavo di finale dell’ATP 500 di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI, SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI DI FINALE Battuto Djokovic Fokina in 3 set (4-6, 7-6, 6-… - SkySport : Atp 500 Dubai, Sinner batte Davidovich Fokina e vola agli ottavi #SkySport #SkyTennis #Tennis #Sinner - grzacc : RT @Mamox__: E dopo aver annullato tre e ben tre match point nel secondo set, #JannikSinner fa un sol boccone di Fokina nel terzo set. Così… - zazoomblog : LIVE Sinner-Davidovich Fokina 4-6 7-6 6-3 ATP Dubai 2022 in DIRETTA: prossimo avversario e proiezioni ranking. Salv… - Mobbasta3 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI, SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI DI FINALE Battuto Djokovic Fokina in 3 set (4-6, 7-6, 6-3) #SkySpo… -