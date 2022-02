Antonio Di Fazio, il “predatore” che trattava le donne come “bambole di pezza” lascia il carcere (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo soli otto mesi di detenzione, Antonio Di Fazio – noto come “predatore sessuale” – verrà trasferito dal carcere di San Vittore in una comunità di recupero. La conferma arriva da La Stampa: Antonio Di Fazio, ex imprenditore della Global Farma – colpevole di tentato omicidio ai danni dell’ex moglie e di aver stuprato quattro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo soli otto mesi di detenzione,Di– notosessuale” – verrà trasferito daldi San Vittore in una comunità di recupero. La conferma arriva da La Stampa:Di, ex imprenditore della Global Farma – colpevole di tentato omicidio ai danni dell’ex moglie e di aver stuprato quattro L'articolo proviene da Leggilo.org.

