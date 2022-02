Amici 21: daily del 22 Febbraio 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel daytime di Amici 21, i ragazzi hanno dovuto stilare la classifica del serale. La redazione ha comunicato loro che i posti disponibili saranno 14 e quindi, escludendo chi ha già la maglia dorata (Alex, Dario, Sissi, Michele, Carola) ne rimarrebbero solo 9. I ragazzi sono stati divisi e i cinque del serale hanno deciso chi vorrebbero al loro fianco. Al primo posto Luigi e al secondo LDA. A seguire, Serena, il nuovo arrivato John Erik. Alla quinta e sesta posizione Crytical e Christian. Poi Aisha, Albe e Alice. Rimangono fuori Calma, Gio Montana, Nunzio e Leonardo. Classifica simile anche tra coloro che non hanno la maglia del serale che hanno escluso Gio Montana, Calma, Nunzio e Aisha. I ragazzi si sono poi confrontati: Calma ha parlato con Michele, confidandogli il suo malessere e la volontà di abbandonare la scuola: ‘Stare qua senza emergere lo trovo ... Leggi su zon (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel daytime di21, i ragazzi hanno dovuto stilare la classifica del serale. La redazione ha comunicato loro che i posti disponibili saranno 14 e quindi, escludendo chi ha già la maglia dorata (Alex, Dario, Sissi, Michele, Carola) ne rimarrebbero solo 9. I ragazzi sono stati divisi e i cinque del serale hanno deciso chi vorrebbero al loro fianco. Al primo posto Luigi e al secondo LDA. A seguire, Serena, il nuovo arrivato John Erik. Alla quinta e sesta posizione Crytical e Christian. Poi Aisha, Albe e Alice. Rimangono fuori Calma, Gio Montana, Nunzio e Leonardo. Classifica simile anche tra coloro che non hanno la maglia del serale che hanno escluso Gio Montana, Calma, Nunzio e Aisha. I ragazzi si sono poi confrontati: Calma ha parlato con Michele, confidandogli il suo malessere e la volontà di abbandonare la scuola: ‘Stare qua senza emergere lo trovo ...

