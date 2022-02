Villarreal-Juventus | Emery | “Vlahovic? Livello altissimo | ma faremo di tutto per vincere”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Larichiede rispetto per la sua storia. Sicuramente è una delle migliori squadre italiane, con esperienza in Champions. Tra le individualità,ha siglato 17 reti a Firenze con la Fiorentina, è un attaccante di. Ha grandi capacità, è giovane, sa segnare, ha fame di gol e vittorie. Loro sono sicuramente favoriti, ma non ci arrendiamo, siamo capaci di superare squadre di eccellentee lo proveremo a farlo anche domani. Sarò una sfida dura e daldi gioco elevato.diper: opportunità e capacità ci sono, dobbiamo provarci. Chiellini è un riferimento per il calcio italiano e mondiale, un giocatore che oltre aciò che trasmette in campo, è ...

Laha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per l'andata degli ottavi di ...domani sera si giocherà l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro ildi ...Il tecnico dellaMassimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Champions League contro ilin programma domani sera in Spagna. Ecco le scelte di Allegri, che per la ...Emery parla alla vigilia della sfida di Champions League tra il suo Villarreal e la Juventus, queste le parole in conferenza. Queste le parole di Unai Emery tecnico del Villarreal, prima domanda su ...Sport - La tradizione si ripete, anche se la Juventus ne farebbe a meno. La Signora si presenterà domani in casa del Villarreal, per l'andata degli ottavi di Champions, con un abito .... Nessuna ...