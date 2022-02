Usura: tre arresti, a debitrici chieste prestazioni sessuali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tre ordinanze di custodia cautelare per Usura in concorso sono state notificate in carcere dai Carabinieri di San Bonifacio (Verona) a 3 persone (due italiani ed un romeno) che avrebbero gestito una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tre ordinanze di custodia cautelare perin concorso sono state notificate in carcere dai Carabinieri di San Bonifacio (Verona) a 3 persone (due italiani ed un romeno) che avrebbero gestito una ...

