Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 11:10 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente francese Macron ha un secondo colloquio con puntini che si chiude con lo spicchio di una tregua in vertice Stati Uniti Russia negli Stati Uniti Lanciano l’allarme per un invasione russa dell’Ucraina decisa imminente biden Infatti pur dicendosi favore vai all’incontro con Putin precisa che si farà solo se non ci sarà l’invasione Intanto il donbass sarebbe teatro di nuovi scontri con l’esercito ucraino secondo don l’auto proclamata Repubblica filorussa che denuncia la morte di Tiziana il ferimento grave di altri due e sono circa 61 Mila e civili in fuga dal donbass arrivato in Russia dopo l’evacuazione ordinata venerdì lei leather DJ & Dawn il lavoro sulle sanzioni hai finito quando sarà il momento chiamerò un consiglio dei ministri degli ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente francese Macron ha un secondo colloquio con puntini che si chiude con lo spicchio di una tregua in vertice Stati Uniti Russia negli Stati Uniti Lanciano l’allarme per un invasione russa dell’Ucraina decisa imminente biden Infatti pur dicendosi favore vai all’incontro con Putin precisa che si farà solo se non ci sarà l’invasione Intanto il donbass sarebbe teatro di nuovi scontri con l’esercito ucraino secondo don l’auto proclamata Repubblica filorussa che denuncia la morte di Tiziana il ferimento grave di altri due e sono circa 61 Mila e civili in fuga dal donbass arrivato in Russia dopo l’evacuazione ordinata venerdì lei leather DJ & Dawn il lavoro sulle sanzioni hai finito quando sarà il momento chiamerò un consiglio dei ministri degli ...

