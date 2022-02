Turchia, l'attivista Kavala resta in carcere (Di lunedì 21 febbraio 2022) I giudici della 13/esima sezione penale del tribunale di Istanbul hanno deciso che l'attivista per i diritti umani Osman Kavala resterà in carcere fino alla prossima udienza che è stata fissata per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) I giudici della 13/esima sezione penale del tribunale di Istanbul hanno deciso che l'per i diritti umani Osmanresterà infino alla prossima udienza che è stata fissata per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Turchia attivista Turchia, l'attivista Kavala resta in carcere Ankara non ha mai liberato l'attivista nonostante la sua scarcerazione sia stata chiesta dalla ... il Consiglio d'Europa ha aperto a inizio mese una procedura di infrazione contro la Turchia. .

Turchia, l'attivista Kavala resta in carcere - Ultima Ora Agenzia ANSA Turchia, l'attivista Kavala resta in carcere I giudici della 13/esima sezione penale del tribunale di Istanbul hanno deciso che l'attivista per i diritti umani Osman Kavala resterà in carcere fino alla prossima udienza che è stata fissata per il ...

