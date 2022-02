Tim decide lo scorporo della rete | Vitti Ugl | “No allo spezzatino”

Leggi su uglsicilia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) I sindacati preannunciano lo sciopero di mercoledì 23 febbraio con presidi davanti le sedi delle istituzioni regionali per via del preannunciatodi Tim. “Chiediamo – preannuncia NinniSegretario regionale Sicilia Ugl telecomunicazioni gruppo Tim per la Sicilia – garanzie per i lavoratori interessati onde prevenire lodel gruppo”. L'articolo UGL SICILIA.