Theo Hernandez nei guai per il suo pitbull | rischia una denuncia

Dopo il pareggio con la Salernitana per 2-2, che ha rallentato la rincorsa allo scudetto del suo Milan, Theo Hernandez ha ricevuto un'ulteriore notizia negativa. Ben peggiore: il suo pitbull ha aggredito un altro cane, causandone la morte. Cosa rischia ora il terzino sinistro rossonero? Fuga dalla villa ed aggressione, il suo pitbull mette nei guai Theo Hernandez. La stagione del terzino sinistro rossonero Theo Hernandez sta procedendo nel migliore dei modi a livello sportivo. Oltre ad aver conquistato la maglia della nazionale francese in pianta stabile, il suo rendimento in maglia Milan è in crescita costante. In più, è notizia degli ultimi giorni il rinnovo del numero 19 rossonero con la società lombarda.

