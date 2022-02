Terremoto, 6 scosse in 2 ore nella costa tra Ragusa, Siracusa e Catania (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ragusa – Lo sciame sismico che ieri ha interessato il Mar Ionio meridionale si è fermato. Ieri sono state registrate 6 scosse di Terremoto in due ore. La più forte di magnitudo 3.8 è stata avvertita in provincia di Ragusa, Siracusa e Catania mentre le altre scosse intorno alla magnitudo 2 non sono state avvertite dalla popolazione dei Comuni siciliani a ridosso della costa. La prima scossa che è stata anche la più forte è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia alle ore 15,49 mentre l’ultima scossa è stata segnalata alle ore 18,02. Sindaco smentisce la Meloni: i 35 positivi non si trovano liberamente a Pozzallo Torna il Carnevale di Giarratana con la sfilata di carri Ragusa, notizie dal ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Lo sciame sismico che ieri ha interessato il Mar Ionio meridionale si è fermato. Ieri sono state registrate 6diin due ore. La più forte di magnitudo 3.8 è stata avvertita in provincia dimentre le altreintorno alla magnitudo 2 non sono state avvertite dalla popolazione dei Comuni siciliani a ridosso della. La prima scossa che è stata anche la più forte è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia alle ore 15,49 mentre l’ultima scossa è stata segnalata alle ore 18,02. Sindaco smentisce la Meloni: i 35 positivi non si trovano liberamente a Pozzallo Torna il Carnevale di Giarratana con la sfilata di carri, notizie dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto scosse Terremoto nel Lazio oggi, 21 febbraio 2022, scossa M 2.0 in provincia di Rieti - Dati Ingv CONTINUA A LEGGERE La scossa di terremoto più intensa registrata all'estero Per quanto riguarda l'estero oggi, 21 - 2 - 2022, l' Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o ...

Terremoto di magnitudo 5.6 in Nuova Zelanda GeoNet afferma che il terremoto è stato profondo 32 km. Le scosse sono state avvertite a Wellington, Nelson e Palmerston North.

Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 2.7, epicentro a Moimacco TGCOM Terremoti: scossa 2.7 in Friuli UDINE - Alle 22:05 di domenica è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 alla profondità di 10 chilometri in un punto a tre chilometri dal comune di Moimacco, a Nord Est di Udine.

Scossa di terremoto di magnitudo 2.7, preoccupazione in Friuli Oggi, domenica 20 gennaio, alle 22.05 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 alla profondità di 10 chilometri in un punto a tre chilometri dal comune di Moimacco, a Nord Est di ...

