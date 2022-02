Pereiro: «Il gol conta come un gol, non importa se è bello o dipende da un errore di Ospina» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio del Cagliari contro il Napoli, Gastòn Pereiro, autore del gol per la squadra di Mazzarri. Cosa è mancato per vincere? «Abbiamo giocato una grande partita, peccato per i 3 punti, dobbiamo continuare con questo spirito, il risultato arriverà, i tre punti che meritavamo oggi dovranno arrivare alla prossima. Avere il pubblico ha aiutato molto, speriamo di continuare così, questa è la strada. Il gol? Ha rimbalzato prima la palla, l’ho contato come un gol, che sia bello o una papera di Ospina non fa niente». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio del Cagliari contro il Napoli, Gastòn, autore del gol per la squadra di Mazzarri. Cosa è mancato per vincere? «Abbiamo giocato una grande partita, peccato per i 3 punti, dobbiamo continuare con questo spirito, il risultato arriverà, i tre punti che meritavamo oggi dovranno arrivare alla prossima. Avere il pubblico ha aiutato molto, speriamo di continuare così, questa è la strada. Il gol? Ha rimbalzato prima la palla, l’hotoun gol, che siao una papera dinon fa niente». L'articolo ilNapolista.

