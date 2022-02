Neanche il tempo di abituarsi all’M1: Apple può già lanciare pc con M2 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il percorso iniziato da Apple con un chip proprietario, che potesse prendere le distanze da Intel, sta proseguendo a gonfie vele. A quanto pare, nella aggiornatissima newsletter di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, si prevede il rilascio di macchine con chip M2 già a partire da quest’anno. Una soluzione che ripercorrerebbe le tappe del rilascio dell’M1: inizialmente, il nuovo chip verrebbe installato su MacBook Pro da 13 pollici, un Mac Mini, un iMac da 24 pollici e un MacBook Air (esattamente come fatto con la versione 2020 dei computer con M1), salvo poi arrivare immediatamente a un potenziamento delle macchine, con le versioni Pro e Max. LEGGI ANCHE > Apple, tracce dei nuovi Mac nel database euroasiatico Chip M2, la novità della Apple che potrebbe concretizzarsi già quest’anno L’architettura del chip dovrebbe essere la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il percorso iniziato dacon un chip proprietario, che potesse prendere le distanze da Intel, sta proseguendo a gonfie vele. A quanto pare, nella aggiornatissima newsletter di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, si prevede il rilascio di macchine con chip M2 già a partire da quest’anno. Una soluzione che ripercorrerebbe le tappe del rilascio dell’M1: inizialmente, il nuovo chip verrebbe installato su MacBook Pro da 13 pollici, un Mac Mini, un iMac da 24 pollici e un MacBook Air (esattamente come fatto con la versione 2020 dei computer con M1), salvo poi arrivare immediatamente a un potenziamento delle macchine, con le versioni Pro e Max. LEGGI ANCHE >, tracce dei nuovi Mac nel database euroasiatico Chip M2, la novità dellache potrebbe concretizzarsi già quest’anno L’architettura del chip dovrebbe essere la ...

