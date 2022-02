Meteo lunedì | fronte freddo | con rovesci | temporali | neve e venti forti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo il transito della coda di Eunice che porterà qualche pioggia nell’arco del weekend un terzo ciclonesi approfondirà sul nord Europa e questa volta riuscirà a raggiungere l’Italia con maggiore incisività. La traiettoria della perturbazione associata al minimo sarà tale da destinare il grosso dei fenomeni sulle Alpi di confine e sulle regioni del Centro Sud ma ci saranno conseguenze importanti in termini di vento anche sulle regioni settentrionali che saranno investite da raffiche di Favonio sullo stile di quanto già accaduto il 7 febbraio. Per quanto riguarda le fenomenologie, ci aspettiamo, localmente anche moderati e delle nevicate che sulle Alpi confinali potranno scendere fino a quote collinari mentre in Appennino centrale cadranno a quote medie, ...