Marotta: «Handanovic merita la conferma e vogliamo chiudere presto il rinnovo» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ecco le parole di Beppe Marotta sulla situazione legata al rinnovo del portiere nerazzurro Samir Handanovic Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky di vari aspetti tra cui quelli legati a Samir Handanovic. Il portiere e capitano nerazzurro è al centro di molte critiche a causa delle sue ultime prestazioni deludenti, ma la società nerazzurra continua a dargli fiducia ed è pronto anche il rinnovo. Ecco di seguito le parole di Marotta. rinnovo Handanovic – «Abbiamo la fortuna di avere a che fare con calciatori in scadenza che però sono dei professionisti e mi riferisco anche a Ranocchia e diversi altri. La forza di questa squadra è il gruppo e quando parliamo di Handanovic, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ecco le parole di Beppesulla situazione legata aldel portiere nerazzurro SamirBeppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky di vari aspetti tra cui quelli legati a Samir. Il portiere e capitano nerazzurro è al centro di molte critiche a causa delle sue ultime prestazioni deludenti, ma la società nerazzurra continua a dargli fiducia ed è pronto anche il. Ecco di seguito le parole di– «Abbiamo la fortuna di avere a che fare con calciatori in scadenza che però sono dei professionisti e mi riferisco anche a Ranocchia e diversi altri. La forza di questa squadra è il gruppo e quando parliamo di, ...

