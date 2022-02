Manila e Soleil fanno pace, la Nazzaro: “Sono innamorata persa di te come amica” (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ stata una giornata difficilissima quella di ieri per Soleil Sorge. Dopo tutto quello che è successo nella notte, l’influencer ha trascorso praticamente tutta la giornata a letto da sola, per poi “riemergere” dalla sua stanza da letto solo ieri sera, molto tardi. Con lo sguardo un po’ smarrito, e gli occhi pieni di lucciconi, Soleil ha mostrato di esser stata davvero turbata da tutto quello che le è successo, mentre Alex Belli e Delia Duran Sono andati avanti, facendo finta di nulla. Ad accorgersi di questo malessere di Soleil, c’è stata anche Manila Nazzaro che ha deciso di starle accanto in un momento un po’ complicato ( nonostante avesse parlato in toni un po’ diversi con Alex Belli ore prima, ma questa è un’altra storia). Le due ex amiche a quanto pare, hanno fatto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ stata una giornata difficilissima quella di ieri perSorge. Dopo tutto quello che è successo nella notte, l’influencer ha trascorso praticamente tutta la giornata a letto da sola, per poi “riemergere” dalla sua stanza da letto solo ieri sera, molto tardi. Con lo sguardo un po’ smarrito, e gli occhi pieni di lucciconi,ha mostrato di esser stata davvero turbata da tutto quello che le è successo, mentre Alex Belli e Delia Duranandati avanti, facendo finta di nulla. Ad accorgersi di questo malessere di, c’è stata ancheche ha deciso di starle accanto in un momento un po’ complicato ( nonostante avesse parlato in toni un po’ diversi con Alex Belli ore prima, ma questa è un’altra storia). Le due ex amiche a quanto pare, hanno fatto ...

