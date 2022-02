Lorenzo Sonego si aggiunge a Matteo Berrettini per l’esibizione Tennis on the Racetrack a Imola nel 2023 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche Lorenzo Sonego, dopo Matteo Berrettini, è stato annunciato come protagonista del torneo di esibizione che si giocherà in primavera 2023 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e che ricade sotto il nome di Tennis on the Racetrack. La novità è stata comunicata proprio oggi. Restano ancora sei giocatori da annunciare per quanto riguarda questo particolare evento, che porterà in uno dei luoghi più iconici dei motori numerosi talenti di primo piano della racchetta mondiale. Tennis, Matteo Berrettini sarà uno dei protagonisti del primo storico torneo esibizione di Imola a maggio 2023 Sonego, attualmente numero 21 del mondo, ha in cascina due ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche, dopo, è stato annunciato come protagonista del torneo di esibizione che si giocherà in primaveraall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di, e che ricade sotto il nome dion the. La novità è stata comunicata proprio oggi. Restano ancora sei giocatori da annunciare per quanto riguarda questo particolare evento, che porterà in uno dei luoghi più iconici dei motori numerosi talenti di primo piano della racchetta mondiale.sarà uno dei protagonisti del primo storico torneo esibizione dia maggio, attualmente numero 21 del mondo, ha in cascina due ...

