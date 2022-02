Le donne di Malak Mattar e la crisi palestinese

(Di martedì 22 febbraio 2022) Per la prima volta le opere che rappresentano lediesposte in Italia. Si è conclusa ieri la serie di mostre allestite a Rimini, Brescia, Roma e Napoli dell’artista. Il conflitto israelo-si incendia Perché ledierano in esposizione in più città? L’associazione Assopace Palestina si è

Advertising

solospettacolo : La resilienza delle donne nei quadri di Malak Mattar - CatelliRossella : La resilienza delle donne nei quadri di Malak Mattar - Arte - ANSA - solospettacolo : La resilienza delle donne nei quadri di Malak Mattar -

Ultime Notizie dalla rete : donne Malak

Agenzia ANSA

Sono, certamente, leche la giovane artista ha incontrato nella sua vita,che non cedono alla violenza e guardano alla vita. "Dai quadri diMattar - afferma Maura Cossutta, ...Sono, certamente, leche la giovane artista ha incontrato nella sua vita,che non cedono alla violenza e guardano alla vita. 'Dai quadri diMattar - afferma Maura Cossutta, ...(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Donne libere e combattive, modelli di vita e di resilienza: sono questi i soggetti dei quadri di una giovane artista palestinese, Malak Mattar, che espone le sue opere per la ...Donne libere e combattive, modelli di vita e di resilienza: sono questi i soggetti dei quadri di una giovane artista palestinese, Malak Mattar, che espone le sue opere per la prima volta in Italia ...