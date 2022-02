“Ho fatto al mio viso cose che non rifarei”: Courteney Cox sui ritocchi estetici (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le pressioni sociali, la paura d’invecchiare, il bisogno di sentirsi ancora giovani. Courteney Cox ha raccontato, in un’intervista rilasciata al The Sunday Times tutti i motivi che negli anni l’hanno portata a decidere di ricorrere alla chirurgia estetica. Una scelta di cui l’attrice di Friends, 57 anni, oggi si pente con decisione, perché l’ha portata a ‘stravolgere‘ il suo viso, fino a “non riconoscersi più“. Vi raccomandiamo... Belén Rodriguez: "Chirurgia estetica? Con la mia faccia faccio ciò che voglio" “C’era un tempo in cui mi guardavo allo specchio e pensavo: ‘Oh, Dio, sto cambiando, sto invecchiando. Devo fare qualcosa. Ho quindi cercato di inseguire la giovinezza per anni. Non mi sono resa conto che, cavolo!, dopo i ritocchini sembravo davvero strana e stavo ... Leggi su diredonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le pressioni sociali, la paura d’invecchiare, il bisogno di sentirsi ancora giovani.Cox ha raccontato, in un’intervista rilasciata al The Sunday Times tutti i motivi che negli anni l’hanno portata a decidere di ricorrere alla chirurgia estetica. Una scelta di cui l’attrice di Friends, 57 anni, oggi si pente con decisione, perché l’ha portata a ‘stravolgere‘ il suo, fino a “non riconoscersi più“. Vi raccomandiamo... Belén Rodriguez: "Chirurgia estetica? Con la mia faccia faccio ciò che voglio" “C’era un tempo in cui mi guardavo allo specchio e pensavo: ‘Oh, Dio, sto cambiando, sto invecchiando. Devo fare qualcosa. Ho quindi cercato di inseguire la giovinezza per anni. Non mi sono resa conto che, cavolo!, dopo ini sembravo davvero strana e stavo ...

