Golf, PGA Tour: Niemann vince il The Genesis Invitational, Molinari 55esimo (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' Joaquin Niemann il vincitore del The Genesis Invitational, torneo del PGA Tour che si è svolto al Riviera Country Club di Pacific Palisades (par 71). Il cileno, diventato così il secondo più giovane ad aggiudicarsi questo evento dopo l'affermazione di Harry Cooper nel 1962, ha dominato dal primo giorno con un totale di 265 (63 63 68 71, -19) colpi, davanti agli statunitensi Collin Morikawa e Cameron Young, secondi con 267 (-17). Per il classe 1998 si tratta del secondo successo sul PGA Tour in carriera dopo quello ottenuto nel 2019 al Military Tribute at The Greenbrier. "Una giornata speciale, ora ho bisogno di riprendere un po' di energia per raggiungere il mio obiettivo: diventare il numero uno al mondo", queste le parole di Niemann appena ricevuto il trofeo dalle mani di Tiger

