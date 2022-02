GF Vip | Alessandro Cecchi Paone una furia contro Barù | “Ma perchè …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Da molti mesi va in onda su Canale 5 la sesta edizione del Grande Fratello Vip e in molte occasioni alcuni dei suoi concorrenti sono finiti al centro di discussioni e polemiche. Negli ultimi giorni a far parlare di se è stato il nipote di Costantino della Gherardesca ovveroche si è lasciato andare una frase sulla cantante Noemi che ha fatto tanto discutere e che ha fatto molto arrabbiareche proprio nelle scorse ore è intervenuto per esprimere il suo parere sulla rubrica da lui tenuta su Nuovo Tv.Al Grande Fratello i concorrenti trascorrono 24 ore su 24 sempre sotto l’occhio attento della telecamera, e quindi dei telespettatori. Proprio per tale motivo dovrebbero ...