Djokovic ringrazia Ibrahimovic: 'Apprezzo il sostegno, spero nello scudetto del Milan' (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Con Zlatan Ibrahimovic siamo amici, abbiamo parlato spesso della mia situazione in Australia. Mi ha anche sostenuto pubblicamente, cosa... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Con Zlatansiamo amici, abbiamo parlato spesso della mia situazione in Australia. Mi ha anche sostenuto pubblicamente, cosa...

"Ho visto che i media hanno speculato sulla validità dei test. Quello che ...

Giovedì sera, il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha rilasciato un'intervista di quasi un'ora all'emittente del servizio pubblico radio televisivo serbo, rivelando molto di più sul suo futuro di quanto non avesse fatto alla BBC il giorno ...

Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” La Gazzetta dello Sport Djokovic: "Scudetto? Spero vinca il Milan. Ringrazio Ibra per il sostegno" Il numero uno al mondo del tennis è un grande tifoso rossonero: "Mi ha fatto davvero piacere il sostegno da parte di Zlatan" ...

Djokovic ringrazia Ibrahimovic: “Tifo per il Milan” Il tennista poco prima del rientro in campo contro Musetti non dimentica chi gli è stato vicino, in particolare lo svedese ...

