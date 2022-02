Covid in Toscana: 19 morti (13 donne e 6 uomini), oggi 21 febbraio. E 1.316 nuovi contagi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono 19 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 21 febbraio 2022. Si tratta di 13 donne e 6 uomini con età media di 79 anni. Mentre sono 1.316 i nuovi contagiati (632 confermati con tampone molecolare e 684 da test rapido antigenico) con età media di 35 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono 19 iper coronavirus, in212022. Si tratta di 13e 6con età media di 79 anni. Mentre sono 1.316 iati (632 confermati con tampone molecolare e 684 da test rapido antigenico) con età media di 35 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

infoitinterno : In Toscana, 1.316 nuovi casi Covid, tasso risale all'11,32% - Toscana - LetiziaFirenze : Covid, in Toscana contagi in calo: 1316 i nuovi positivi. 19 i decessi - ToscanaInDiretta - iltirreno : LA NOSTRA MAPPA - I casi settimanali ogni 100.000 abitanti comune per comune. I dati confermano l'ulteriore frenata… - bizcommunityit : Covid Toscana 21 febbraio: pochi tamponi, positivi in forte calo. Rimbalzo dei ricoveri - krudesky : RT @ErmannoKilgore: Gli 'eroi' dimenticati: i medici morti di Covid. Gli indennizzi alle famiglie arriveranno (forse) tra parecchi anni - I… -