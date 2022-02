Covid-19, verso la proroga di mascherine e Green Pass: le ultime (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non è ancora arrivato il momento di abbandonare gli strumenti contro il Covid-19: sembra essere questa la volontà del governo italiano a poche settimane dalla “scadenza” dello stato d’emergenza. Per il momento, infatti, l’esecutivo Draghi non sembra esser disposto a rinunciare frettolosamente a Green Pass e mascherine al chiuso, come invece alcune previsioni indicavano, facendo intuire l’abolizione definitiva per entrambe le misure a partire dal 31 marzo. Una situazione in continua evoluzione che valuterà giorno per giorno l’andamento della curva pandemica e delle terapie intensive, al momento apparse in calo rispetto alle scorse settimane. Intanto dal ministro Speranza arrivano nuove indicazioni anche per un’eventuale quarta dose di vaccino, prevista almeno per il momento, per gli immunocompromessi: “A marzo ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non è ancora arrivato il momento di abbandonare gli strumenti contro il-19: sembra essere questa la volontà del governo italiano a poche settimane dalla “scadenza” dello stato d’emergenza. Per il momento, infatti, l’esecutivo Draghi non sembra esser disposto a rinunciare frettolosamente aal chiuso, come invece alcune previsioni indicavano, facendo intuire l’abolizione definitiva per entrambe le misure a partire dal 31 marzo. Una situazione in continua evoluzione che valuterà giorno per giorno l’andamento della curva pandemica e delle terapie intensive, al momento apparse in calo rispetto alle scorse settimane. Intanto dal ministro Speranza arrivano nuove indicazioni anche per un’eventuale quarta dose di vaccino, prevista almeno per il momento, per gli immunocompromessi: “A marzo ...

