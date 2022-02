Cos’è il Buy now Pay later e perchè è sempre più di moda? Dove lo usano già in Italia?

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è un nuovo metodo di pagamento che sta prendendopiù piede anche in, e si chiama Buy now Pay. Come qualcuno di voi che mastica inglese avrà già capito, si tratta di un metodo che permette appunto di acquistare subito i prodotti che ci interessano, pagandoli un po’ più avanti. Buy now paya, 21/2/2022 – Computermagazine.itIl metodo di pagamento riguarda in particolare l’e-commerce e si è diffuso soprattutto dopo lo scoppio della pandemia di covid, quindi da due anni a questa parte. Ma vediamo di scoprire nel dettaglio di cosa si tratta. Il Buy Now Pay(BNPL) è in sostanza un finanziamento a breve termine, quasisenza interessi, che viene offerto da delle società specializzate che gestiscono la transazione per conto di commercianti, per ovviamente ...