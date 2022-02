Chiuse le indagini sulla morte dell' ambasciatore in Congo Luca Attanasio | I rapitori volevano 50mila dollari

Advertising

Leggi Anche Congo, uccisi l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, un carabiniere della scorta e l'autista - 'Portati nella foresta e giustiziati' Gli ostaggi servivano quindi per ottenere un riscatto, ..."Volevano 50mila dollari altrimenti ci avrebbero portato nella foresta. Ma noi quei soldi non ce l'avevamo". Se un movente si cercava, nell'assurda morte del nostro ambasciatore in Congo, Luca ...Rocco Leone, vicedirettore del Programma alimentare dell'Onu, e il suo collaboratore Mansour Rwagaza sono accusati di omicidio colposo per non aver rispettato i protocolli di sicurezza nella preparazi ...Oltre 170 imprese chiuse, per l'esattezza 175 a fronte di 111 aperte, con un saldo in negativo di 64 aziende . Tradotto in numeri reali, è l'effetto Covid ...