Bill Gates | “Gli effetti peggiori del Covid19 sono passati ma avremo un’altra pandemia | dobbiamo investire fin da ora”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Rischi mortali da Covid ampiamente ridotti, ma anchepotrebbe essere alle porte.interviene nuovamente sulla questione sanitaria che ha investito il pianeta negli ultimi due anni. Durante un panel della Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco di Baviera, il co-presidente della&MelindaFoundation ha comunque mostrato un certo ottimismo sulla, parlando di come, oltre ai fondamentali vaccini, l’immunizzazione dovuta alla malattia e l’accelerazione del contagio dovuta alla variante Omicron sta portando a livelli estremamente ridotti le forme più gravi di contagio e i decessi. “Le possibilità di una malattia grave dovuta al Covid per i pazienti anziani con patologie pregresse come obesità e ...

Bill Gates è tornato pronunciare 'profezie' per l'umanità, come fece nel 2015, quando, durante una conferenza internazione, mise in guardia il mondo contro un virus sconosciuto e potenzialmente ...Ad esempio i 50 milioni di dollari ricevuti da due organizzazioni benefiche, quali la Bill and Melinda Gates Foundation e la Foundation for the National Institutes of Health, per gli studi sul ...Neanche il tempo di uscire dalla crisi causata dal Covid-19, che già all'orizzonte per Bill Gates si prospetta un'altra pandemia. Ne è convinto il miliardario Usa che, durante un'intervista alla Cnbc ...