Ajax | Seedorf e Sneijder tra i possibili sostituti di Overmars

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ecco la lista deidicome direttore tecnico dell’: tra i papabili anchee Maxwell Dopo il licenziamento di Marc, a causa dello scandalo legato ai messaggi inappropriati a donne che lavoravano nel club, l’è alla ricerca di un sostituto. Come riporta la stampa olandese, nella lista dei canditati come prossimo direttore tecnico dell’sono presenti nomi importanti del calcio olandese come quelli di Clarence, Wesley, Henk van Stee, Maxwell e Max Huiberts. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LucaParry85 : Pare che seedorf possa prendere il posto di overmars all'ajax però speriamo non fraintenda e decida di mandare anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Seedorf

Sport Fanpage

Commenta per primo Sulla stampa olandese si susseguono i candidati per sostituire il direttore tecnico dell'Marc Overmars , dopo il licenziamento. L'elenco include Clarence, Wesley Sneijder, Henk van Stee , Maxwell e Max Huiberts , allenatore dell'AZ Alkmaar.L', i lancieri che vengono da Amsterdam li spazziamo via con un 4 a 1 che non ammette la minima ... Franco Baresi, Marco Van Basten e Clarence(e credo vi bastino ampiamente). E le donne? L'...