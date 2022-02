Venezia-Genoa 1-1, Ekuban risponde ad Henry (Di domenica 20 febbraio 2022) Venezia (ITALPRESS) – Ekuban risponde ad Henry e Venezia e Genoa portano a casa un punto a testa nel match del Penzo. Pari importante soprattutto per i lagunari che, in attesa di conoscere il risultato del Cagliari con il Napoli, si portano a +1 sulla zona retrocessione e tengono a distanza proprio i rossoblu, ora saliti a 16 punti, ma in ritardo di 6 lunghezze rispetto alla quota salvezza. Parte decisamente meglio il Venezia ma il primo tiro è del Genoa con Cambiaso che ci prova dal limite dell'area e non va molto lontano dallo specchio della porta difesa da Romero. Al 13? l'insistente forcing lagunare viene premiato e i padroni di casa passano in vantaggio: angolo di Aramu, spizzata di Ceccaroni, tap in di Henry che sbuca sul secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022)(ITALPRESS) –adportano a casa un punto a testa nel match del Penzo. Pari importante soprattutto per i lagunari che, in attesa di conoscere il risultato del Cagliari con il Napoli, si portano a +1 sulla zona retrocessione e tengono a distanza proprio i rossoblu, ora saliti a 16 punti, ma in ritardo di 6 lunghezze rispetto alla quota salvezza. Parte decisamente meglio ilma il primo tiro è delcon Cambiaso che ci prova dal limite dell'area e non va molto lontano dallo specchio della porta difesa da Romero. Al 13? l'insistente forcing lagunare viene premiato e i padroni di casa passano in vantaggio: angolo di Aramu, spizzata di Ceccaroni, tap in diche sbuca sul secondo ...

