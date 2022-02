Ucraina, per Boris Johnson l’attacco è imminente: “Putin prepara la più grande guerra d’Europa dal ’45” (Di domenica 20 febbraio 2022) La Russia di Putin sta preparando in Ucraina “la più grande guerra in Europa dal 1945”. Il premier britannico Boris Johnson si esprime così, alla Bbc, prospettando un imminente attacco della Russia all’Ucraina. “Tutti i segnali lasciano intendere che il piano, in un certo senso, sia già partito”, le parole del primo ministro. Si intensificano le voci relative ad un’offensiva che punterebbe ad arrivare sino a Kiev. “La gente deve comprendere i pesantissimi costi in termini di vite umane”, aggiunge Johnson. l’attacco è imminente? “Temo che lo indichi la realtà dei fatti. Tutti i segnali fanno pensare che il piano, in un certo senso, sia già iniziato”.“Putin attaccherà ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 febbraio 2022) La Russia distando in“la piùin Europa dal 1945”. Il premier britannicosi esprime così, alla Bbc, prospettando unattacco della Russia all’. “Tutti i segnali lasciano intendere che il piano, in un certo senso, sia già partito”, le parole del primo ministro. Si intensificano le voci relative ad un’offensiva che punterebbe ad arrivare sino a Kiev. “La gente deve comprendere i pesantissimi costi in termini di vite umane”, aggiunge? “Temo che lo indichi la realtà dei fatti. Tutti i segnali fanno pensare che il piano, in un certo senso, sia già iniziato”.“attaccherà ...

