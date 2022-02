Ucraina, Donbass verso la guerra. Zelensky: “Difendeteci o faremo da soli” (Di domenica 20 febbraio 2022) Si aggrava di ora in ora la crisi Ucraina: cresce la tensione nel Donbass, la regione orientale del paese, dove si segnalano nuove violazioni del cessate-il-fuoco. Sia i ribelli filorussi che le forze ucraine schierate sul posto continuano ad accusarsi reciprocamente di violenze. Secondo i separatisti le forze armate ucraine hanno bombardato per tutta la notte sei aree popolate nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, compresa la capitale. Violazioni e scambi di accuse Un rapporto filorusso, pubblicato su Telegram, indica bombardamenti sulle città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak tra le 21:04 e le 23:52 ora di Mosca. Donetsk sarebbe stata bombardata alle 00:03 di domenica e i colpi avrebbero preso di mira la fabbrica di prodotti chimici. Secondo gli osservatori internazionali, il numero delle violazioni della ... Leggi su velvetmag (Di domenica 20 febbraio 2022) Si aggrava di ora in ora la crisi: cresce la tensione nel, la regione orientale del paese, dove si segnalano nuove violazioni del cessate-il-fuoco. Sia i ribelli filorussi che le forze ucraine schierate sul posto continuano ad accusarsi reciprocamente di violenze. Secondo i separatisti le forze armate ucraine hanno bombardato per tutta la notte sei aree popolate nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, compresa la capitale. Violazioni e scambi di accuse Un rapporto filorusso, pubblicato su Telegram, indica bombardamenti sulle città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak tra le 21:04 e le 23:52 ora di Mosca. Donetsk sarebbe stata bombardata alle 00:03 di domenica e i colpi avrebbero preso di mira la fabbrica di prodotti chimici. Secondo gli osservatori internazionali, il numero delle violazioni della ...

