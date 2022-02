Terence Hill e il dolore che l’ha distrutto: di peggio non si può provare (Di domenica 20 febbraio 2022) Terence Hill nasconde un grandissimo dolore che gli ha distrutto la vita. L’attore ha affrontato una delle più grandi disgrazie che può capitare ad una persona: ecco cosa gli è successo. Terence Hill, nome d’arte di Mario Girotti, è un attore italiano di fama internazionale nato a Venezia nel 1939. In coppia con Bud Spencer è stato protagonista della grande stagione di film di genere spaghetti-western, che lo resero una vera e propria star del cinema. Oggi è conosciuto soprattutto per il ruolo di protagonista nella serie Don Matteo. Terence Hill (screenshot Instagram)Grazia anche al fatto di aver trascorso l’infanzia in Germania, la carriera di Terence Hill ha avuto subito un’impronta internazionale. ... Leggi su kronic (Di domenica 20 febbraio 2022)nasconde un grandissimoche gli hala vita. L’attore ha affrontato una delle più grandi disgrazie che può capitare ad una persona: ecco cosa gli è successo., nome d’arte di Mario Girotti, è un attore italiano di fama internazionale nato a Venezia nel 1939. In coppia con Bud Spencer è stato protagonista della grande stagione di film di genere spaghetti-western, che lo resero una vera e propria star del cinema. Oggi è conosciuto soprattutto per il ruolo di protagonista nella serie Don Matteo.(screenshot Instagram)Grazia anche al fatto di aver trascorso l’infanzia in Germania, la carriera diha avuto subito un’impronta internazionale. ...

Advertising

tuttoggi : Si avvicina la messa in onda di Don Matteo 13, l'attesa stagione di passaggio tra Terence Hill e Raoul Bova come pr… - caos_calmo70 : @Tommasolabate Da quando hai parlato di squadretta hai preso più schiaffi delle comparse di Bud Spencer e Terence H… - RoaringStar1 : Bud Spencer Terence Hill - Altrimenti ci arrabbiamo! - Dune Buggy (Olive... - tuttoggi : Si avvicina la messa in onda di Don Matteo 13, l'attesa stagione di passaggio tra Terence Hill e Raoul Bova come pr… - vio_da_ : non mio padre che si compra un tv da più di 1000 euro per guardare i film di Bud Spencer e Terence Hill -