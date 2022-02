Protti: «Non esiste più il calcio dei sentimenti. Il migliore in A? Immobile» (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo storico ex attaccante italiano Protti ha confrontato il calcio dei suoi tempi con quello moderno Igor Protti, storico ex attaccante italiano che ha vestito tra le altre anche la maglia del Livorno, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto un confronto tra il suo calcio e quello moderno. NAZIONALE – «Oggi fanno un paio di partite buone e già si parla di azzurro. Io l’avrei meritato dopo i 24 gol di Bari. Ma c’erano Baggio, Zola, Casiraghi, Signori. Gente forte. E Arrigo Sacchi non mi ha mai chiamato. Le dirò di più: Sacchi, quando ero al Rimini, a 17 anni, disse che non sarei potuto andare oltre la C. Non aveva torto, allora. Ma da quel giorno ho lavorato duro per arrivare più in alto possibile. E almeno un’amichevole con l’Italia l’avrei meritata. Con Kennet Andersson, anche se quel Bari poi finì ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo storico ex attaccante italianoha confrontato ildei suoi tempi con quello moderno Igor, storico ex attaccante italiano che ha vestito tra le altre anche la maglia del Livorno, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto un confronto tra il suoe quello moderno. NAZIONALE – «Oggi fanno un paio di partite buone e già si parla di azzurro. Io l’avrei meritato dopo i 24 gol di Bari. Ma c’erano Baggio, Zola, Casiraghi, Signori. Gente forte. E Arrigo Sacchi non mi ha mai chiamato. Le dirò di più: Sacchi, quando ero al Rimini, a 17 anni, disse che non sarei potuto andare oltre la C. Non aveva torto, allora. Ma da quel giorno ho lavorato duro per arrivare più in alto possibile. E almeno un’amichevole con l’Italia l’avrei meritata. Con Kennet Andersson, anche se quel Bari poi finì ...

