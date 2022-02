Parolo: «Inzaghi, Pioli e Gasperini, chi ha perso punti oggi non ha mai vinto uno Scudetto» (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Parla l’ex centrocampista Passi falsi per Inter, Milan e Atalanta. A DAZN, Marco Parolo si è espresso così sulla corsa Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni. Scudetto – «Non so se sia un limite, ma ci vuole di riuscire a tenere la squadra sempre mentalmente al massimo. Gli allenatori che hanno perso punti non hanno mai vinto uno Scudetto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Parla l’ex centrocampista Passi falsi per Inter, Milan e Atalanta. A DAZN, Marcosi è espresso così sulla corsa. Ecco le sue dichiarazioni.– «Non so se sia un limite, ma ci vuole di riuscire a tenere la squadra sempre mentalmente al massimo. Gli allenatori che hannonon hanno maiuno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

