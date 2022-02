Papa Francesco | “Sono triste quando i popoli cristiani pensano alla guerra”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 20 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Com’èpersone efieri di esserevedono gli altri come nemici ea farsi! E noi, proviamo a vivere gli inviti di Gesù?”. Lo ha dettoall’Angelus. “Pensiamo a una persona che ci ha fatto del male. Forse c’è del rancore dentro di noi. Allora, a questo rancore affianchiamo l’immagine di Gesù, mite, durante il suo processo. E poi chiediamo allo Spirito Santo di agire nel nostro cuore. Infine preghiamo per quella persona: pregare per chi ci ha trattato male è la prima cosa per trasformare il male in bene. La Vergine Maria ci aiuti a essere operatori di pace verso tutti, soprattutto verso chi ci è ostile e non ci piace”, ha concluso il pontefice. L'articolo L'Opinionista.